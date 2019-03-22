РИАМО – 22 мар. На полках магазинов в Московской области представлен расширенный ассортимент постных продуктов, здесь можно найти тыквенное масло, соевое и овсяное молоко, сухофрукты, постные колбасы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Сейчас многие производители предлагают огромное количество постных продуктов, разрешенных к употреблению во время поста.

«Во всех магазинах на территории Московской области в этот период отмечается значительное расширение ассортиментной линейки постных продуктов питания, а также уже готовой постной еды. Появляются дополнительные позиции в таких группах товаров, как хлебобулочные и кондитерские изделия – специально изготовленные для постящихся», – отмечается в сообщении.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников утверждает, что следует обращать внимание на состав, чтобы там не было яиц и молока.

«Кроме того, покупатели могут приобрести разнообразную соевую продукцию, постную колбасу, постный майонез и другие соусы, а также кокосовое, соевое, миндальное, овсяное и рисовое молоко, несколько видов грибов, как свежих, так и сушеных, разнообразные крупы, рис, горох и все бобовые, соления, маслины и оливки, сухофрукты и орехи, зелень, овощи и фрукты, шоколад (горький), тыквенное масло, масло из виноградных косточек», – перечислил он.

Помимо значительного расширения ассортиментной линейки сетевые магазины предлагают разнообразные скидки и акции на постные продукты.

«В частности, некоторые торговые сети, представленные на территории региона, предлагают скидку до 20% на постные группы товаров», – уточняется в материале.