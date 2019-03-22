РИАМО – 22 мар. Центробанк РФ повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в текущем году до 60 долларов за баррель, сообщает Газета.ru.

«Банк России повысил базовый прогноз по цене на нефть марки Urals в 2019 году с 55 долларов за баррель до долларов 60 за баррель», – отмечается в сообщении.

Оптимистичный прогноз ЦБ в 2019 году при этом снижен с 75 до 70 долларов за баррель. Также ЦБ сохранил базовый прогноз по цене на нефть в 2020-2021 годы на уровне 55 долларов за баррель, оптимистичный – на уровне 75 долларов за баррель.

Регулятор при этом сохранил прогноз по ВВП. В 2019 году ожидается экономический рост на 1,2-1,7%, в 2020 году – на 1,8-2,3%.