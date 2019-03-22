РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Председатель красногорского отделения общественной организации инвалидов-колясочников, член муниципальной общественной палаты Андрей Плахута сообщил о необходимости обучить водителей автобусов в горокруге, как правильно помогать пассажирам-колясочникам, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В подмосковном Красногорске проходит форум «Сильное, здоровое, чистое Подмосковье». Участие принимают министр социальных коммуникаций региона Ирина Плещева, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, представители общественных палат региона и муниципалитета, министерств и ведомств Подмосковья и администрации Красногорска, общественники.

«Мне кажется, необходимо обучить водителей автобусов в Красногорске, как правильно действовать, если видят на остановке инвалида-колясочника, как с ним общаться. Что необходимо выйти, опустить пандус, помочь сесть. В Москве это все четко отработано. В Красногорске, к сожалению, пока нет», – сказал Плахута.

Он отметил, что в Красногорске в 2018 году разработали маршруты для 15 инвалидов с учетом требований доступной среды. В текущем году – еще для 40. Это касается, в частности, занижения высоты бордюров, обустройства пандусов и других элементов безбарьерной среды.

«Необходимо, чтобы в приемке социально значимых объектов принимали участие представители общественных организаций инвалидов и оценивали соответствие требованиям доступности», – добавил Плахута.