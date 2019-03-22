РИАМО - 22 мар. Подмосковные следователи разыскивают очевидца дерзкого нападения на инкассаторов возле ТЦ «Лига» в подмосковных Химках, которое произошло в январе 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Вооруженный злоумышленник напал на инкассаторов в подмосковных Химках 20 января 2017 года. Инцидент произошел около часа ночи возле ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе. В результате атаки 38-летний сотрудник инкассации погиб. Другому инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денег.

«По горячим следам задержать лицо, причастное к совершенным преступлениям, не удалось. Однако работа следователей, криминалистов и оперативников не прекращалась и активно продолжается до сих пор. По уголовному делу допрошено более 150 человек, проведено несколько десятков экспертиз среди которых дактилоскопические, физико-химические по гильзам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», – отмечается в сообщении.

У следствия есть основания полагать, что лицо совершившее указанные преступления, возможно причастно к совершению аналогичного преступления на территории Московского региона.

«Кроме этого, установлено лицо, обладающее сведениями о совершенных преступлениях. Однако следственные органы не располагают данными очевидца, произошедшего. Поэтому следствие обращается ко всем, кто узнал человека на видео или фото, с просьбой сообщить об этом в Главное следственное управление СК России по Московской области», – добавляется в материале.