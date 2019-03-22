РИАМО – 22 мар. В Подмосковье количество обращений, поступающих в «Мострансавто» через социальные сети, за первые 2,5 месяца с начала текущего года снизилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании перевозчика.

«Около двух лет назад социальные сети стали для предприятия одним из каналов коммуникации с пассажирами. Мы внимательно отслеживаем отзывы о работе компании, анализируем частоту и тональность упоминаний предприятия», – отмечается в сообщении.

Чаще всего в социальные сети отправляют благодарности, а также информацию, которая требует оперативного вмешательства структурных подразделений предприятия. На отработку, подготовку ответа и отправление обратившемуся пассажиру уведомления о решенном вопросе отводится в среднем 24 часа.

«Мы очень внимательно отслеживаем все обращения, поступающие к нам. За предыдущий год в аккаунты «Мострансавто» в социальных сетях добавилось более чем 2 тысячи подписчиков. Это свидетельствует о пристальном внимании пассажиров к качеству работы предприятия, что накладывает на нас дополнительную ответственность. Наша задача – оперативно и качественно решить проблему пассажира и сделать так, чтобы в следующий раз аналогичного запроса не поступало», – подчеркивается в материале.

На страницах сообществ публикуются новости «Мострансавто» и отрасли, отзывы и конкурсы.

«Популярностью у аудитории пользуются такие рубрики как «Благодарности от пассажиров» и «Путешествуй с «Мострансавто», – отмечается в сообщении.

Кроме социальных сетей, свои вопросы пассажиры «Мострансавто» могут задавать с помощью единой линии связи с пассажирами, которая доступна круглосуточно по номеру: 8(800)700-31-13, а также через личный кабинет на официальном сайте предприятия.