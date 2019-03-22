На юго-западе Москвы грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия погибли два человека, ДТП произошло на пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы.
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