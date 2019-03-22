РИАМО – 22 мар. Мужчина ранил собутыльника в грудь ножом в поселке Монино городского округа Щелково, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 20 марта в 21:05 с улицы Железнодорожная в поселке Монино городского округа Щелково бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен в больницу и госпитализирован мужчина 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1996 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».