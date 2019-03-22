РИАМО – 22 мар. В Одинцове построят многоэтажную автостоянку, площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее в ведомство поступило извещение о начале строительства паркинга, который планируется возвести в городе Одинцово на улице Северная.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Региональное агропроизводственное объединение». Автостоянка рассчитана на 508 машино-мест», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь 8-этажного паркинга с эксплуатируемой кровлей составит порядка 20 тысяч квадратных метров.

«В здании, кроме парковочных мест, разместятся складские и служебные помещения», – уточняется в материале.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2020 года.