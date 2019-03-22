РИАМО – 22 мар. Госадмтехнадзор пресек за неделю 12 попыток сброса снега в неустановленных местах в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают проводить операцию «Охота на снегосвалку», направленную на выявление и пресечение попыток сброса собранных снежных масс вне установленных мест.

«В рамках операции отслеживаются места сброса снега и льда, которые вывозятся с территории дворов и улиц населенных пунктов Подмосковья. Всего инспекторы провели более 300 рейдов, в рамках которых ими были зафиксированы 12 попыток сбросить снег вне отведенных для этих целей снегосвалок», – отмечается в сообщении.

Нарушителям, пойманным с поличным, предстоит за свой счет устранять созданные ими свалки снега, а также заплатить назначенный инспекторами штраф.

Всего с начала зимы инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора пресекли уже 96 попыток сброса снега в неустановленных местах. Более 90 % зафиксированных нарушений уже устранены: снег собран и вывезен на отведенные снегосвалки.