РИАМО - 22 мар. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 150 тысяч долларов в помещении фирмы на Большой Серпуховской улице, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что заявление о краже поступило 18 марта. Мужчина просил принять меры в отношении неизвестного, который 14 марта похитил денежные средства в сумме 150 тысяч долларов США в помещении общества с ограниченной ответственностью на Большой Серпуховской улице.

«Ущерб составил примерно 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» от 21 марта», - сказал собеседник агентства.