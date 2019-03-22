РИАМО – 22 мар. Первая гостиница из модулей компании «КНАУФ» в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в Подмосковье откроется в середине этого года, двухэтажное здание с 16 номерами было возведено в рекордные сроки, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.

«В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» завершается обустройство гостиницы, построенной из произведенных в России модулей компании «КНАУФ». Первых постояльцев – гостей резидентов особой экономической зоны «Ступино Квадрат» – она сможет принять уже в середине 2019 года», – отмечается в сообщении.

Здание высотой в два этажа и вместимостью в 16 номеров было возведено в рекордные сроки благодаря применению prefab-технологии, предусматривающей сборку из модулей заводской готовности непосредственно на строительной площадке.

«Для наших резидентов это очень удобное решение. Номера бронируют одновременно с выбором площадки для завода, чтобы сопровождающие строительство специалисты могли жить с высоким комфортом и в пешей доступности. Мы уверены, что уже в этом году нам понадобится как минимум еще одна такая гостиница, и рады, что KNAUF способен изготовить ее в течение двух месяцев. Это дает нам огромную гибкость в принятии решений», – дополнила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Гостиничный номер от «КНАУФ» – это готовая конструкция с основанием 3 на 6 метров. Смонтированный модуль отвечает современным требованиям по шумоизоляции, пожарной безопасности, тепловой эффективности и экологичности. В таком гостиничном номере уже есть ванная комната. Он оснащен встроенным заводским инженерным блоком. В нем произведена чистовая отделка. Остается только расставить мебель и дооборудовать номер по желанию.

Сейчас в гостинице идут работы по отделке фасадов металлическими кассетами, а также чистовая внутренняя отделка и благоустройство территории.

В марте 2019 года в Красногорске завершили монтаж оборудования на основном производстве систем модульного домостроения «КНАУФ» – дочерней компании «Новый дом» – мощностью 20 тысяч квадратных метров готовых площадей жилых и нежилых помещений в год. Предприятие способно выпускать prefab-конструкции двух типов: prefab-панели (элементы модулей: стены и перекрытия) и prefab-модули (объемный модуль, который включает в себя панели наружных стен, внутренних перегородок, панели пола и потолка).

Проект модульного строительства был анонсирован компанией «КНАУФ» в начале 2015 года. Для компании это новый проект международного уровня, не имеющий аналогов на российском рынке. Особенностью проекта является то, что заказчик на этапе проектирования модульного дома сможет принимать непосредственное участие в конструировании будущего здания: определять внешний вид дома, этажность, выбирать различные опции инженерных систем, типы отделок и многое другое.

Модульное строительство – это сборка домов на строительной площадке из готовых конструкций.