РИАМО – 22 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от главы Минэкономразвития Максима Орешкина назвать виновников, ответственных за срыв сроков по федеральной адресной инвестпрограмме (ФАИП), сообщает Газета.ru.

Медведев уточнил, что Орешкин должен представить список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, виновных в данном срыве.

«Он также поручил Минэкономразвитию и Минфину до 15 мая представить предложения по изменениям в законодательстве, которые помогут упросить реализацию ФАИП», – отмечается в материале.

Медведев поручил до 29 марта назвать причину задержки сроков сдачи объектов капитального строительства по программе, а также уточнить сроки выполнения поставленных в рамках ФАИП задач.