РИАМО - 22 мар. Два новых поезда «Москва-2019» вышли на Сокольническую линию столичного метрополитена, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На Сокольническую линию метро Москвы вышли два новых 8-вагонных поезда «Москва-2019». В них удобнее поручни и лучше тормозная система», – написал градоначальник.

Собянин уточнил, что в ближайшее время на «красной» ветке запустят еще 10 таких составов.

«Будет комфортнее и просторнее», – заключил мэр столицы.

«Москва-2019» – это поезд метро, в котором применены сразу несколько новых технических решений. В салоне нового поезда увеличены наддверные табло, используются экраны высокой четкости. В интерьере салона изменено покрытие пола – раньше он был однотонным, а теперь – с шестигранными вставками другого цветографического решения.

В «Москве-2019» новая облицовка салона и расположение поручней (шестиугольный поручень расположен под потолком между дверями противоположных бортов). Оптимизирована радиосвязь, обеспечивающая бесперебойную связь с диспетчерским центром.

Одно из главных технических новшеств – возможность электродинамического торможения состава до полной остановки без применения фрикционного тормоза. Эта технология позволяет составу сбрасывать скорость лишь за счет электродвигателей, без тормозных колодок. В результате торможение становится более плавным и тихим.

В Московский метрополитен до конца 2019 года будет передано 360 вагонов новой серии.