РИАМО – 22 мар. Подмосковная молодежь прошла тестирование по истории своего края, региональная акция «Тест «Родной край» охватила более 16 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Тестирование инициировал Московский областной молодежный парламент при поддержке Московской областной думы и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Участникам акции было необходимо за 15 минут пройти тест из 15 вопросов, касающихся ключевых исторических событий, произошедших на территории их муниципалитета, заслуженных культурных и общественных деятелей города и общей географии округа», – отмечается в сообщении.

Председатель Московского областного молодежного парламента Андрей Урусов уточнил, что вопросы составляли члены местных молодежных парламентов совместно с учителями истории, местными краеведами и сотрудниками музеев.

«Этой акцией мы хотели не только проверить знания нашей молодежи, но и пробудить их интерес к самостоятельному изучению мест, где они живут», – добавил он.

Данная акция прошла впервые на территории региона.

«Всего было организовано 337 тематических площадок, в 64 муниципалитетах Подмосковья (во всех муниципалитетах, кроме Красноармейска). Также помимо прохождения самого теста, для участников были подготовлены образовательные лекции», – поясняется в материале.

Результаты тестирования станут известны на следующей неделе.