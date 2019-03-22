РИАМО - 22 мар. Вопрос строительства путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира рассмотрели на совещании в администрации подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» с финансированием из бюджета региона.

«На совещании обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться во время проведения подготовительных работ по строительству дороги. Основная из них связана с изъятием земельных участков и их постановкой на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Глава Мытищ Виктор Азаров подчеркнул, что необходимо более детально разъяснять ситуацию собственникам земельных участков, в том числе в индивидуальном порядке.

«К сожалению, до сих пор некоторые собственники, которые попали под изъятие земельных участков, не знают порядок начисления компенсации и ее сумму. Естественно возникает недопонимание, поэтому хотелось бы, чтобы подрядчик установил стоимость компенсации и порядок ее выплаты», — отметил Азаров.

Путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, что позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, обеспечит дополнительный выезд из города на автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры» и позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть. Общая протяженность дорожного участка составит 2 километра. Завершение строительства путепровода намечено на четвертый квартал 2020 года.