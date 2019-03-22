РИАМО – 22 мар. На проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой в столице частично перекроют движение транспорта из-за проведения согласованного митинга, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия и ограничения движения в связи с проведением митинга 23 марта. Участок: проспект Академика Сахарова в районе дома №9. Период 1: 23 марта с 02:00 до 08:00. Особенности: одна полоса», – говорится в сообщении.

Также на проспекте Академика Сахарова будут перекрыты для движения транспорта крайние две полосы в каждом направлении с 16:00 до 18:00.

Участок улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца будут перекрыты полностью с 08:00 до 16:00.

Ранее столичные власти одобрили проведение митинга КПРФ на проспекте Академика Сахарова 23 марта. Акция пройдет с 12:00 до 15:00.