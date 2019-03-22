РИАМО – 22 мар. В честь 15-летнего юбилея российского Forbes опубликован рейтинг 15 предпринимателей, которым удалось сломать стереотипы и изменить представление о России, все участники построили бизнес с нуля или же добились успеха в глобальном масштабе, сообщается на официальном сайте издания.

«Российский бизнес переживает непростые времена. Политика и санкции не только затрудняют доступ к международным финансовым рынкам и срывают партнерства с зарубежными компаниями, но и больно бьют по личной деловой репутации предпринимателей. Между тем, далеко не все участники списка Forbes, скопом включенные в «кремлевский доклад» Минфина США, разделяют ответственность за обострение отношений России с Западом», – отмечается в сообщении.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: один из акционеров Mail.ru Group 57-летний Юрий Мильнер с состоянием в 3,7 миллиарда долларов, создатель сети магазинов «Магнит» 51-летний Сергей Галицкий с состоянием в 3,4 миллиарда долларов, владелец и главный разработчик сервиса «ВКонтакте» и мессенджера Telegram 34-летний Павел Дуров с состоянием в 2,7 миллиарда долларов.