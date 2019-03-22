РИАМО – 22 мар. Высота сугробов в столице увеличится после пятничного снегопада, до непогоды она составляла 12 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Несмотря на то, что за минувшие мартовские дни почти на всей территории России температура воздуха значительно превысила норму, о полном сходе снега говорить еще рано.

«В Москве, по данным ВДНХ, на сегодняшний день высота сугробов уменьшилась до 12 сантиметров. Но, учитывая обильные осадки пятницы, высота сугробов подрастет», – говорится в сообщении.

В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.