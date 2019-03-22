РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Строительство стадиона «Машиностроитель» в подмосковном Красногорске проходит в соответствии с графиком, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал текущего года, сообщил замглавы администрации муниципалитета по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

«Стадион «Машиностроитель» – строительство ведется согласно графика. Ввод объекта запланирован в 3 квартале 2019 года», – написал Петрухин на своей странице в Instagram.

Стадион расположен в микрорайоне Южный Красногорска. Он предназначен для проведения спортивно-тренировочной деятельности по футболу и легкой атлетике, а также проведения матчей по футболу, окружных соревнований и физкультурных праздников.