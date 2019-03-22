РИАМО – 22 мар. На юго-западе Москвы грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы грузовик совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего перевернулся на этот же автомобиль и зажал пассажиров. В результате погибли два человека», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.