РИАМО - 22 мар. Власти Подмосковья могут проработать вопрос совершенствования предоставления льготы на проезд для многодетных родителей, сообщила журналистам в пятницу заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, от многодетных семей региона периодически поступают вопросы по повышению комфортности льготы на бесплатный проезд, в частности, поднимается вопрос расширения льготы для двоих родителей.

«Мы готовы проработать этот вопрос, но я думаю, что это технически. Правом по закону наделяется один человек, один из родителей», - сказала Боос, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО о возможности выдачи одной социальной карты на имя обоих родителей.

Она пояснила, что по закону правом на бесплатный проезд в регионе наделяется лишь один родитель в многодетной семье, где воспитывается хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет, для этого он получает именную социальную карту. Другой родитель воспользоваться этой картой не может.

«Всем угодить нельзя, но у нас есть такой запрос от родителей, нельзя ли сделать так, чтобы этой льготой было удобно пользоваться, мы зададим этот вопрос министерству транспорта», - добавила Мишонова.