РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Председатель общественного совета при УМВД подмосковного Подольска Вячеслав Попов подвел итоги работы за 2018 год и вручил коллективу «РИАМО в Подольске» благодарственное письмо за оказание информационного содействия.

В актовом зале УМВД России по горокругу Подольск прошло очередное собрание общественного совета при УМВД. В заседании приняли участие замначальника УМВД полковник внутренней службы Любовь Помогалова и члены общественного совета при УМВД. Попов вручил благодарственное письмо городскому порталу «РИАМО в Подольске» за оказание информационного содействия и поддержание положительного образа органов внутренних дел в средствах массовой информации.

«Благодаря порталу «РИАМО в Подольске» о деятельности полиции и общественного совета в Подольске узнает максимально возможное количество жителей. Это самый посещаемый портал горокруга. Надеюсь, и в дальнейшем у нас будет такое же плодотворное сотрудничество», – сказал Попов.

Также наградили детей сотрудников УМВД, участвовавших в литературном конкурсе «Наш Пушкин», проведенном Подольской студией радиовещания.

Журналистам рассказали о социально-значимых мероприятиях, приемах граждан и о планируемых акциях на второе полугодие текущего года. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся участия в профилактических мероприятиях совместно с подразделениями УМВД.

По итогам заседания председатель напомнил о необходимости дальнейшего участия в совместных с сотрудниками полиции приемах граждан, а также популяризации государственных услуг, предоставляемых управлением.