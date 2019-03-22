РИАМО – 22 мар. Около 19 миллионов человек воспользовались новыми станциями «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с момента их открытия 22 марта 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метро воспользовались 19 миллионов человек. Новый участок салатовой ветки открылся для пассажиров 22 марта прошлого года», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в течение года популярность этих станций постоянно росла.

Так, если за первую неделю через них в столичную подземку спустились почти 300 тысяч горожан, то спустя полгода, в сентябре, их еженедельный пассажиропоток увеличился до 390 тысяч человек.

«А сейчас «Селигерской», «Верхними Лихороборами» и «Окружной» за семь дней пользуются около 432 тысяч москвичей и гостей столицы – это на 44% больше по сравнению с первой неделей работы участка», – дополнил Ликсутов.

Самой востребованной станцией участка стала «Селигерская». Через нее в метрополитен вошли около 13 миллионов человек за год.

После продления Люблинско-Дмитровской линии станция «Петровско-Разумовская», которая раньше была конечной на этой ветке, разгрузилась более чем вдвое: тогда ей пользовались более 74 тысяч пассажиров по будням, а сейчас – 36 тысяч.

«До запуска станций «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» жители Бескудниковского района тратили 20-25 минут, чтобы доехать наземным транспортом до «Петровско-Разумовской». Теперь у них появилось метро в шаговой доступности, а путь от «Селигерской» до «Петровско-Разумовской» занимает восемь минут», – уточняется в материале.

Кроме того, улучшилась транспортная ситуация и в районах Западное и Восточное Дегунино. Пассажирам стало удобнее добираться до станции метро «Окружная» и одноименной станции Московского центрального кольца.

Запуск нового участка позволил привлечь дополнительных пассажиров: около 35 тысяч горожан стали выбирать для ежедневных поездок метро. Раньше они пользовались альтернативными видами транспорта, например, автобусами или личным автомобилем.

В 2018 году в столице открыли 17 новых станций метро. До 2023 года планируется построить еще 134 километра линий, 55 станций и семь депо. К 2023 году собираются завершить основные работы на Большой кольцевой линии, запустить несколько Московских центральных диаметров, которые будут работать как наземное метро, и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.