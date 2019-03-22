РИАМО - 22 мар. Неизвестный в результате конфликта ранил из травматического пистолета оппонента на Крутицком переулке в Таганском районе столицы, злоумышленника ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«Вчера примерно в 15 часов произошел конфликт на парковке у ресторана в Крутицком переулке между мужчиной и неизвестным. Неизвестный выстрелил в оппонента из травматического пистолета и скрылся. Пострадавший обращался за помощью в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.