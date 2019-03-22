РИАМО - 22 мар. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения мужчины ножом в ходе ссоры на Малой Сухаревской площади, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в 19:20 21 марта в службу «02» из службы «112» сообщили о ножевом ранении по адресу: улица Щепкина, 12.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: переулок Васнецова, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже по адресу: улица Мещанская, 3, задержали мужчину 1990 года рождения. Он был изобличен в том, что по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 1, строение 1, в ссоре ножом нанес своему оппоненту удар в область живота и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник агентства.