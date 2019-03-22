РИАМО - 22 мар. В подмосковном Сергиевом Посаде начала работу социальная ярмарка «Ценопад», на которой можно приобрести ряд продуктов со скидкой до 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке, которая пройдет с 19 по 24 марта организовано 28 торговых мест, из них 12 – продовольственные и 16 – непродовольственные. Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что со скидкой до 70% можно будет приобрести «Ценопадные продукты» - более 18 наименований.

«Участники «Ценопада» в Сергиевом Посаде на этот раз предложат специальные цены на ряд консервированных продуктов, сладости, сухофрукты (курага, инжир, смеси сухофруктов с орехами), на колбасные изделия, рыбу, кондитерские изделия и другие», — отметил министр.

Посаженников добавил, что ассортимент «Ценопада», как и пул участников ярмарки, постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей. Ассортимент ярмарки формируется таким образом, чтобы, помимо обязательного продуктового набора, на «Ценопаде» была представлена эксклюзивная продукция.