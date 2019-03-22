РИАМО - 22 мар. Во вторник, 26 марта, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «О реализации в Московской области в 2019 году федерального проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины».

В мероприятии примут участие:

- Рожнов Олег Александрович – региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Московской областной Думы; председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма;

- Гришаева Нонна Валентиновна – председатель регионального Общественного совета проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ.



В рамках проекта финансовые средства выделяются на обновление репертуара театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров, приобретение технического и технологического оборудования, популяризацию новых постановок.

В ходе пресс-конференции гости расскажут о реализации проекта в Московской области, новых постановках и обновлении репертуара подмосковных театров.



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