РИАМО – 22 мар. Власти подмосковных Котельников достигли договоренности о плановом погашении коммунальными компаниями задолженности за тепловую энергию перед «ТСК Мосэнерго», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ООО «ТСК Мосэнерго» и руководство городского округа Котельники достигли договоренности о плановом погашении задолженности коммунальных предприятий <…> за поставленную тепловую энергию. Глава Котельников Андрей Булгаков в начале марта предоставил график платежей на 2019 год, предусматривающий снижение накопленной дебиторской задолженности МУЖКП «Котельники» перед «ТСК Мосэнерго» на 80-90 миллионов рублей ежегодно», – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность составляла 379 миллионов рублей.

«Сегодня в городском округе Котельники окончательно определена понятная и прозрачная модель поступления платежей от компаний-должников. Решить эту задачу мы смогли благодаря тесному взаимодействию с администрацией данного округа, Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального комплекса Московской области под руководством Дмитрия Пестова», – отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

Он добавил, что большую роль в выстраивании системы погашения задолженности сыграл системный оператор расчетов платежей и взыскания задолженности жителей ООО «МосОблЕИРЦ.