РИАМО - 22 мар. Актер и художник Сергей Пахомов организовал акцию в центре Москвы – мужчина забрался в клетку на мосту Богдана Хмельницкого и собирается провести в ней 8 часов.
Судя по видеозаписи, появившейся в Сети, у акциониста нет теплой одежды – он одет в трусы и майку.Артист кричит прохожим, задает вопросы и просит дать ему воды.
Перфоманс называется «Будьте людьми!».
Сергей Пахомов – советский и российский андеграундный актер, сценарист, музыкант и художник. Родился в Москве 1966 году. Известность ему принесло участие в фильмах режиссера Светланы Басковой: «Кокки — бегущий доктор» (1998), «Зеленый слоник» (1999), «Пять бутылок водки» (2002) и «Голова» (2003).
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии