РИАМО - 22 мар. Актер и художник Сергей Пахомов организовал акцию в центре Москвы – мужчина забрался в клетку на мосту Богдана Хмельницкого и собирается провести в ней 8 часов.

«Клетка. В ней я проведу 8 часов. Без воды, еды и коммуникаций», – написал актер в своем Facebook.

Судя по видеозаписи, появившейся в Сети, у акциониста нет теплой одежды – он одет в трусы и майку.Артист кричит прохожим, задает вопросы и просит дать ему воды.

Перфоманс называется «Будьте людьми!».

Сергей Пахомов – советский и российский андеграундный актер, сценарист, музыкант и художник. Родился в Москве 1966 году. Известность ему принесло участие в фильмах режиссера Светланы Басковой: «Кокки — бегущий доктор» (1998), «Зеленый слоник» (1999), «Пять бутылок водки» (2002) и «Голова» (2003).