РИАМО - 22 мар. В Подмосковье будут проводить работу по информированию многодетных мам об организации семейных групп для дошкольников, в регионе работает уже 34 такие группы, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Сейчас у нас 34 семейные группы в пяти муниципалитетах. Общее количество воспитываемых там детей - 95. Мы хотим, чтобы эта цифра была гораздо выше. Обычно такие группы организовывают как раз многодетные мамы. Для нас важная программа по информированию мамочек и наших семей в этом плане. Мы проводим родительские собрания», - сказала Мишонова.

Она отметила, что в ходе собраний будут рассказывать, как оформить семейные группы, объяснят юридические нюансы.

По ее словам, также в регионе развиваются частные детские сады.

«У нас есть большая программа по поддержке частных детских садов. У нас их 139, общее количество детей, которые там воспитываются, 12 тысяч», - заключила Мишонова.