РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В подмосковных Люберцах стартовал проект «Безопасная шина», в его рамках жители могут сдать шины на переработку, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Подмосковная Госавтоинспекция поддержала программу регионального министерства экологии и природопользования «Шина», в рамках которой на территории Московской области с 21 марта по 30 апреля будет реализована тематическая акция «Безопасная шина». Жители Люберец смогут сдавать старые шины на переработку», – говорится в сообщении.

Основная цель проекта – напомнить автолюбителям о важности своевременной сезонной смены шин и призвать не оставлять непригодные для дальнейшего использования автомобильные покрышки на обочинах дорог и других местах, а сдавать их на постоянно действующие площадки бесплатного приема.



В городском округе Люберцы бесплатно сдать на утилизацию отработавшие шины можно по адресам: деревня Машково, Машковский проезд, второй поворот направо, после дома №7, «Эко-Фонд»; Люберцы, улица Котельническая, дом №18 «Шинсервис»; поселок Малаховка, Егорьевское шоссе, дом №10А, «Шинсервис».