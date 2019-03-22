РИАМО - 22 мар. Предоставление мест в детских садах является одной из основных тем обращения многодетных семей в Подмосковье, в прошлом году по этому вопросу было получено более 300 обращений, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что всего в регионе работает более 2 тысяч дошкольных учреждений, в ближайшее время будет построено еще около 60 детских садов. Также в регионе открыто всего 2,8 тысячи ясельных групп для детей до трех лет. Планируется открыть еще около 2,6 тысячи мест.

«Большей проблемой является проблема получения мест в дошкольных учебных учреждениях. Таких обращений стало меньше. В прошлом году я получила 301 обращение по поводу мест в детских садах», - сказала Мишонова.

Она отметила, что многодетные получают место в детском саду вне очереди, с этим проблем нет. Но часто в прошлом году звучал вопрос не про предоставление мест в детском саду, а про предоставление мест в разных детских садах.

«Сейчас достигнута принципиальная договоренность с профильным министерством, чтобы детишки (многодетных семей – ред.) ходили в один детский сад», - заключила Мишонова.