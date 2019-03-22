РИАМО (КРАСНОГОСК) – 22 мар. Свыше 900 человек эвакуировали из Красногорского колледжа и близлежащих строений в ходе комплексной тренировки по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Комплексную тренировку по отработке действий органов управления, сил и средств Красногорского звена МОСЧС провели 21 марта в соответствии с планом основных мероприятий Московской области. В ходе учений отработали действия при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, а также возникновении пожара в помещении учебного заведения.

«Из здания колледжа, а также близлежащих строений – детского сада №9, многоквартирных домов и ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева» – эвакуировано порядка 900 человек. По результатам учений действия органов управления, сил и средств Красногорского звена МОСЧС получили оценку – твердая «хорошо», – говорится в сообщении.

В ходе комплексной тренировки под руководством управления по безопасности и работе с потребительским рынком администрации горокруга Красногорск был развернут оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета.

В учениях приняли участие представители УМВД России по городскому округу Красногорск, подразделений Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, дежурные бригады скорой медицинской помощи и аварийно-восстановительные бригады ПАО «Водоканал», ПАО «Теплосеть», АО «Красногорское предприятие электрических сетей», филиала АО «Мособлгаз» – «Красногорскмежрайгаз», представители управляющих организаций и коммунальных служб.