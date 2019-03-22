РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. В подмосковном Королеве депутаты Мособлдумы встретились с членами молодежных парламентов области, они провели диалоги с парламентариями об их работе и о работе органов власти местного самоуправления, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На окружной встрече присутствовали члены молодежных парламентов городских округ Королев, Реутов, Балашиха, Лосино-Петровский и Щелково.

«В советское время существовал комсомол, я начинал свою политическую деятельность комсомольцем. Может быть, чуть младше вас. Возможно, что тогда это выглядело довольно бесполезно, но самое главное – опыт. Сейчас я обращаю ваше внимание, что у вас есть возможность ходить на все депутатские приемы, а главное – принимать в них эффективное активное участие», – сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка регионального парламента Сергей Керселян.

Он добавил, что кроме того, очень важно проводить те или иные мероприятия, общаясь между собой, чрезвычайно важно стать лидером в своем кругу.

Молодежный парламент не является юридическим лицом и действует при совете депутатов. Членом молодежного парламента Королева может быть любой гражданин РФ от 16 до 35 лет включительно, зарегистрированный по месту жительства в Королеве. Избирать членов парламента могут горожане от 14 до 35 лет.