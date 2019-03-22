РИАМО - 22 мар. Рабочая группа по переносу офиса венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA из Лиссабона в Москву уже прибыла в российскую столицу и приступила к работе, сообщает «Интерфакс».

«Рабочая группа уже в российской столице. Они осматривают и посещают объекты, чтобы решить, где будет открыт офис», - сказал информированный источник агентства.

Он уточнил, что точной даты открытия офиса компании PDVSA в Москве пока нет.

В январе США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США блокируется, а жителям страны запрещается проводить транзакции с компанией.

Штаты заявили, что снимут данные санкции только в случае демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству.

В начале марта вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес сообщила, что президент Николас Мадуро распорядился перевести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву.