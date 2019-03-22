РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В Московской области сотрудники полиции задержали руководителей строительной организации, подозреваемых в совершении мошеннических действий при строительстве транспортной развязки в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудниками Главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны руководители одной из строительных организаций, подозреваемые в совершении мошенничества путем предоставления фиктивных документов о выполненных работах на строительном объекте в подмосковных Люберцах», – говорится в сообщении.

В рамках реализации государственной программы Подмосковья между Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство транспортной развязки в городском округе Люберцы.

По условиям договора подрядчик обязывался выполнить строительные работы с привлечением субподрядных организаций. На основании актов о приемке выполненных работ, справок об их стоимости и затратах, подписанных представителями субподрядных организаций, указанные работы были оплачены государственным заказчиком в полном объеме.

«Однако в ходе проверки выполнения работ, связанных с разработкой и вывозом грунта на специализированные территории, установлено, что указанные организации не располагают возможностью осуществить прием грунта и не имеют специальных лицензий на данный вид деятельности. Фактически у данных организаций отсутствует персонал, материальные и технические мощности, необходимые для выполнения подобных задач, а оплаченные работы на сумму более 246 миллионов рублей на строительном объекте фактически не выполнены», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что по юридическим адресам фирмы не располагаются, а движение денежных средств по счетам организации носит транзитный характер. При этом отсутствуют обязательные расходы, такие как оплата аренды офиса и заработная плата сотрудникам.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», – заключила Петрова.