РИАМО – 22 мар. В Красногорске и Долгопрудном прошли церемонии вручения свидетельств по программе Московской области «Обеспечение жильем молодых семей», так, 23 семьи получили свидетельства на улучшение жилищных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Молодой семье предоставляется 35% от расчетной стоимости жилья, из которых: 44% – средства областного бюджета, 44% – муниципального и 12% – федерального», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Документы вручали главы муниципальных образований Эльмира Хаймурзина и Олег Троицкий.

«Большое облегчение от вручения свидетельства, мы долго к этому шли, надеялись! Не сразу было понятно: получится, не получится. Главное, теперь все реализовать. Хотим приобрести в Красногорске двухкомнатную квартиру», – заявил глава семьи Коноваловых из Красногорска.