РИАМО - 22 мар. Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко, которую лишили короны и титула за нарушение условий контракта, обвинила организаторов конкурса красоты в клевете.
В своем Instagram девушка заявила, что корону она не ломала, как ранее заявила директор конкурса Татьяна Андреева.
Кроме того, модель утверждает, что ни на какие мероприятия ее не звали, потому что «их не было». Без связи она была всего одну неделю, так как ее телефон находился в ремонте.
«И мне никто не писал в Инстаграм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить», – дополнила Семеренко.
По ее словам, «есть кое-кто, кому глаза мозолит» ее корона.
Семеренко подчеркнула, что глупо забирать у нее победу, которую, как она считает, забрать нельзя.
«Клевета – это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то», – резюмировала девушка.
Также она настоятельно попросила журналистов не звонить ей и не писать, разрешив последним «придумывать грязные сплетни» без ее участия.
Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора. Более того, организаторы конкурса заявили, что девушка вернула сломанную корону.
Теперь титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Ксении Паленовой. Примечательно, что лишение титула произошло впервые за 23 года существования конкурса.
Финал конкурса «Мисс Москва – 2018» прошел 24 декабря прошлого года. За победу в нем боролись 49 претенденток в возрасте до 32 лет.
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❗️❗️❗️Я никому не позволю себя оклеветать ❗️❗️❗️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? 😂 Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила. Не была ни на одном мероприятии? Которых не было?? 😅😬О каких вообще мероприятиях идёт речь? Какая Рязань, вы вообще о чем? «Не поехала, сославшись на болезнь» 😂🤷🏻♀️🤷🏻♀️Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте. И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Враньё! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона)) Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова. 👍 Она видимо короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть как ни крути и что не пиши 😉🤷🏻♀️ Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя. Но я уже ничему не удивляюсь. Клевета это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то. А вообще спасибо за хайп. Предложений по съёмкам и рекламе прибавилось. Хоть какой-то толк и занятость появится. А то у дирекции конкурса было стоооолькоо мероприятий, что я не знала как мне на все успеть. 😂🤦🏻♂️Но слава богу, что добрых, светлых, порядочных, искренних людей гораздо больше. Трудные ситуации помогают нам понять, кто есть кто. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P.S настоятельно прошу прекратить звонить и писать мне из СМИ. Придумывайте без меня ваши грязные сплетни. #миссмосква2018 #алесясемеренко
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