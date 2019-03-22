РИАМО - 22 мар. Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко, которую лишили короны и титула за нарушение условий контракта, обвинила организаторов конкурса красоты в клевете.

В своем Instagram девушка заявила, что корону она не ломала, как ранее заявила директор конкурса Татьяна Андреева.

«Сломала корону?? Ну вы серьезно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила», – написала Семеренко.

Кроме того, модель утверждает, что ни на какие мероприятия ее не звали, потому что «их не было». Без связи она была всего одну неделю, так как ее телефон находился в ремонте.

«И мне никто не писал в Инстаграм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить», – дополнила Семеренко.

По ее словам, «есть кое-кто, кому глаза мозолит» ее корона.

Семеренко подчеркнула, что глупо забирать у нее победу, которую, как она считает, забрать нельзя.

«Клевета – это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то», – резюмировала девушка.

Также она настоятельно попросила журналистов не звонить ей и не писать, разрешив последним «придумывать грязные сплетни» без ее участия.

Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора. Более того, организаторы конкурса заявили, что девушка вернула сломанную корону.

Теперь титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Ксении Паленовой. Примечательно, что лишение титула произошло впервые за 23 года существования конкурса.

Финал конкурса «Мисс Москва – 2018» прошел 24 декабря прошлого года. За победу в нем боролись 49 претенденток в возрасте до 32 лет.