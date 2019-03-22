РИАМО – 22 мар. Специалисты МВД России, Минсельхоза РФ и Кинологической федерации России сократили список потенциально опасных пород собак с 69 до 13, этот список теперь будут утверждать в Госдуме, сообщает kp.ru.

Владельцы собак потенциально опасных пород должны выгуливать своих питомцев на строгом поводке и в наморднике.

«В списке остались: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособов, гуль дог, питбульмастиф и «северокавказские собаки», — говорится в сообщении.

В список также внесены метисы всех этих пород.

Эти собаки могут находиться без намордника только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. О наличии за забором опасной собаки должна сообщать предупреждающая надпись.

«Закон «Об ответственном обращении с животными», который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках, появился еще в декабре прошлого года. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснял, каким именно «друзьям человека» прописаны строгие аксессуары», — добавляется в сообщении.

Тогда правительство РФ поручило МВД России разработать перечень потенциально опасных собак. Полицейские кинологи обратились в Минсельхоз России и Кинологическую федерацию России, которые предложили включить в список 69 пород собак с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а также гибриды и метисы этих пород собак.

Сейчас список сокращен до 13 пород.