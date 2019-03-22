РИАМО – 22 мар. Геомагнитная активность на Земле может усилиться 23-27 марта, до этого малая магнитная буря была зарегистрирована 17 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С 22 марта и до конца месяца солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - изменяться от спокойной до слабо возмущенной. Усиление магнитной активности возможно 23-27 марта», – говорится в сообщении.

Солнечная активность в середине марта была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. Малая магнитная буря была зарегистрирована 17 марта.