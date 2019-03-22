РИАМО - 22 мар. В столице разрабатывают специальный экскурсионный маршрут по музейному кварталу города, сообщила в ходе IV Московского культурного форума в пятницу генеральный директор музея Москвы Алина Сапрыкина.

«Мы сейчас разрабатываем специальный экскурсионный маршрут по музейному кварталу, формирующемуся в Москве. Это, собственно, в нашем районе: так получилось, так сложилось, что музей Москвы прямо рядом с метро «Парк Культуры», рядом Третьяковка, рядом «Гараж», парк Горького, недалеко Пушкинский музей, до «Зарядья» пешком можно дойти. Все это можно объединить единым туристическим маршрутом», - сказала Сапрыкина.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.