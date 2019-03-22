РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В молодежном центре «Орбита» подмосковных Люберец заменили напольное покрытие, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

Дениско накануне посетил молодежный центр «Орбита» в городском округе Люберцы.

«Центр молодежного творчества «Орбита» – это площадка для творческой реализации и образования молодежи горокруга. В зале молодежного центра для занятий спортом был осуществлен косметический ремонт и сделано новое профессиональное покрытие пола. Парламентарий высоко оценил работу центра «Орбита» и пожелал новых достижений и успешной реализации проектов», – говорится в сообщении.

В центре любой желающий может реализовать свои амбициозные планы и проекты. В нем поддерживаются социальные и творческие инициативы молодежных общественных организаций, для каждого предоставляется возможность личностного развития и профессиональных навыков.