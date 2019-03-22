РИАМО - 22 мар. Концерт гитариста Виктора Зинчука пройдет в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре 7 апреля, он исполнит в том числе собственные композиции, такие как «Лолита» и «Прощание», сообщается на сайте музея.

«Гитарист, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему виртуозным размахом отметить свой день рождения. 7 апреля в 18:00 на сцене музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» состоится концерт заслуженного артиста России Виктора Зинчука», - говорится в сообщении.

В концерте прозвучат и композиции собственного сочинения музыканта – «Лолита», «Прощание», а также новинки из цикла «Времена года» – «Рождество и «Апрель». Музыкант сыграет вариации на тему «Цыганочки» и многое другое.

«Репертуарное разнообразие, мощь и яркая экспрессия электрогитары, лиризм и сердечная мягкость акустической гитары, интересные, разнообразные аранжировки, даже ведение концерта не оставят никого равнодушным, тронут сердца и запомнятся надолго каждому. Только год назад с успехом прошел Пасхальный концерт музыканта в его юбилей, а недавно Виктор Зинчук был удостоен государственной награды, теперь он кавалер ордена Дружбы», — добавляется в материале.

Музыкант также исполняет переложения композиций классиков - Баха, Бетховена, Моцарта, Россини, Рахманинова.