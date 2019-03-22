РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Сотрудники УМВД России по Подольску задержали 60-летнего местного жителя, подозреваемого в организации наркопритона, сообщила «РИАМО в Подольске» старший инспектор СМИ УМВД России по горокругу Подольск, капитан внутренней службы Дарья Рыбакова.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от местных жителей о том, что неизвестный предоставляет жилое помещение, расположенное в одном из домов на улице Калужская, лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 60-летнего местного жителя. Отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – сказала Рыбакова.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.