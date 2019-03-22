РИАМО - 22 мар. Непогода вернется в Подмосковье и Москву 24 марта, в этот день порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, но будет тепло – температура поднимется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее столичный и подмосковный главки МЧС России предупредили о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков. А 23 марта в Москве ожидается солнечная и сухая погода.

«Атмосферный фронт, связанный с циклоном, в воскресный день испортит погоду и в Московском регионе. Но из-за удаленности от центра вихря сильных осадков не ожидается. По интенсивности они будут небольшими, но пройдут повсеместно», — говорится в сообщении.

Местами порывы ветра 24 марта достигнут 15 метров в секунду, температура в Московском регионе составит плюс 1-6 градусов.