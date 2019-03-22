Сериал «Эпидемия» - первый российский сериал, который вошёл в основной конкурс международного фестиваля CannesSeries во Франции. Первые серии будут представлены 9 апреля 2019 года в зале Луи Люмьера во Дворце фестивалей и конгрессов, где ежегодно демонстрируют фильмы основного конкурса Каннского кинофестиваля.

О сроках выхода «Эпидемии» пока не сообщается, но скорей всего фильм выйдет на экраны до конца 2019 года. Его покажут на телеканале ТВ3.