© РИАМО
, Николай Корешков
В Подмосковье завершились съемки эпизодов сериала «Эпидемия» российского режиссера Павла Костомарова. Для финальных сцен сериала в духе постапокалипсиса был выбран живописный остров Каменка на Большом Люберецком карьере в подмосковных Котельниках. Корреспонденты РИАМО побывали на съемочной площадке и погрузились в атмосферу сериала.
© РИАМО
, Николай Корешков
В основе сценария – роман московской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», который был номинирован на литературные премии «Национальный бестселлер» и «НОС» и переведен на 11 языков.
© РИАМО
, Николай Корешков
Это история о том, как семья из Подмосковья спасается от внезапно вспыхнувшей эпидемии. Смертельный вирус распространяется настолько быстро, что Москву закрывают на карантин, аэропорты не работают, и весь привычный мир рушится на глазах. Чудом спасшиеся люди бегут на север и находят убежище на необитаемом острове посреди озера.
© РИАМО
, Николай Корешков
По словам актера Кирилла Кяро, исполнителя главной роли, в сериале показано, «как интеллигентный цивилизованный человек за 10 дней превращается в существо, которое готово бороться за свою жизнь».
© РИАМО
, Николай Корешков
Его партнерами по фильму стали известные актеры – Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов и многие другие. Самого юного героя «Эпидемии» – сына главного героя – сыграл 9-летний московский актер Савелий Кудряшов. Мальчик успел сняться во многих фильмах, в том числе в вышедшем недавно в прокат «Ван Гоги».
© РИАМО
, Николай Корешков
Съемки сериала начались в Москве, а продолжились в Подмосковье. Локацию на Большом Люберецком карьере начали готовить примерно за две недели до съемок. Жители окрестных городов Дзержинского и Котельников недоумевали, что за корабль строится на острове Каменка. Предположения были самыми разными – от летнего бара до Ноева Ковчега. Когда же фанерный корабль превратился в проржавелое киношное судно, и начались съемки начались, все прояснилось.
© РИАМО
, Николай Корешков
Однако интерес местных не угас – вокруг съемочной площади все время были люди, которых съемочной группе приходилось вежливо просить продолжить прогулки в лесу. Погонять пришлось и рыбаков, которые облюбовали карьер для зимней рыбалки.
© РИАМО
, Николай Корешков
Остров Каменка, действительно, очень живописен, и зимой похож на необитаемый северный остров из книги «Вонгозеро».
Люберецкие карьеры в народе называют местным озером Рица. Недаром здесь любят снимать кино, музыкальные клипы и устраивать фотосессии.
© РИАМО
, Николай Корешков
Летом на карьере кипит пляжная жизнь, а за большими камнями острова Каменка любят загорать нудисты. Оказавшись в этом месте, забываешь, что Москва находится всего в нескольких километрах.
© РИАМО
, Николай Корешков
Для съемок фильма, помимо корабля, здесь построили дровяной сарай, лодку, обустроили место для разведения огня. Место действительно напоминает прибежище для спасающихся от страшной эпидемии.
© РИАМО
, Николай Корешков
В лесу недалеко от Каменки можно найти еще одну площадку для съемок с куском фанерного летательного аппарата.
© РИАМО
, Николай Корешков
Съемочная группа и актеры в настоящее время выехали в Архангельск – там будут сниматься другие эпизоды фильма. Все декорации на Люберецком карьере будут разобраны. Хотя, некоторые местные жители были бы не против, чтобы зловещий корабль на Каменке остался.
© РИАМО
, Николай Корешков
Сериал «Эпидемия» - первый российский сериал, который вошёл в основной конкурс международного фестиваля CannesSeries во Франции. Первые серии будут представлены 9 апреля 2019 года в зале Луи Люмьера во Дворце фестивалей и конгрессов, где ежегодно демонстрируют фильмы основного конкурса Каннского кинофестиваля.
О сроках выхода «Эпидемии» пока не сообщается, но скорей всего фильм выйдет на экраны до конца 2019 года. Его покажут на телеканале ТВ3.
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