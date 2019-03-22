РИАМО - 22 мар. Более 30 мер поддержки доступны для многодетных семей в Подмосковье, все льготы носят заявительный характер, сообщила заместитель министра соцразвития Московской области Надежда Боос.

На сегодняшний день на территории Московской области проживает более 75 тысяч многодетных семей, в них воспитывается свыше 245 тысяч детей. Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается в среднем на 14%, уточнила Боос.

«Многодетным семьям Московской области оказывается более 30 мер социальной поддержки, из них 10 исключительно многодетным семьям», - сказала Боос.

Она отметила, что все льготы носят заявительный характер, среди них - ежемесячные денежные компенсации в размере 50% оплаты коммунальных услуг, право на бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет, частичная или полная компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха детям из многодетных семей с учетом среднедушевого дохода семьи, а также бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.

«Наиболее популярной является возможность бесплатного проезда детей из многодетных семей на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по социальной карте жителя Московской области. И, конечно, все многодетные семьи пользуются ежемесячной денежной компенсацией в размере 50% оплаты коммунальных услуг», - добавила Боос.

Она заключила, что с 1 января 2019 года внесены изменения в законодательство в части предоставления многодетным семьям частичной компенсации оплаты коммунальных услуг - дополнена компенсация по «обращению с твердыми коммунальными отходами».