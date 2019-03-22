РИАМО - 22 мар. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени В.В. Каменского в Воскресенске 23 марта пройдет «Единый день ГТО», сдать нормативы комплекса смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Пять лет назад, 24 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». С этого момента в стране начался новый этап развития общественно-спортивного движения ГТО.

«В честь этого события в ближайшие выходные в Московской области пройдет «Единый день ГТО». В Воскресенском районе выполнить нормативы комплекса можно 23 марта в 11:00. Всех желающих приглашаем в физкультурно-оздоровительный комплекс имени В.В. Каменского», - говорится в сообщении.

Массовое выполнение нормативов ГТО очень популярно в Воскресенском районе. Школьники и студенты, воспитанники спортшкол и трудовые коллективы активно участвуют в сезонных фестивалях и спартакиадах комплекса.

Всего в минувшем году в выполнении нормативов ГТО в районе приняли участие 1768 человек. Нормативы на знаки отличия выполнили 350 человек: 113 – на золотой знак, 160 – на серебряный, 77 – на бронзовый.

По итогам 2018 года центр тестирования ГТО Воскресенского района вошел в двадцатку районов Московской области с лучшей организацией работы. Значимым событием стало открытие на территории спорткомплекса «Химик» обустроенной уличной площадки для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО.