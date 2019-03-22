РИАМО - 22 мар. В подмосковном городском округе Серпухов сформировали список из 35 адресов, по которым в 2019 году проведут благоустройство дворовых территорий, сообщается на сайте городской администрации.

«Работы по благоустройству дворовых территорий в городском округе Серпухов осуществляются с учетом пожеланий жителей каждого из дворов, включенных в план. Ход, качество и сроки выполнения находятся на личном контроле главы городского округа Серпухов Дмитрия Жарикова», - говорится в сообщении.

Благоустройство дворов в Серпухове проведут по единому стандарту, принятому в Подмосковье.

«Будут проведены работы по удалению аварийных сухостойных деревьев и озеленению, продолжится замена открытых мусорных контейнеров на контейнеры раздельного типа, будет установлено дополнительное уличное освещение, в обязательном порядке – на детские и спортивные площадки», - уточняется на сайте.

В рамках модернизации установят новые опоры уличного освещения, заменят вышедшие из строя элементы детских и спортивных площадок. Также во дворах будут организовывать парковки, решение о количестве, размере и месторасположении которых примут на общих собраниях жильцов.