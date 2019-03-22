РИАМО – 22 мар. Инвесторы в ТиНАО в 2019-2021 годах планируют построить 35 социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«С ведущими девелоперами, работающими в новой Москве, мы согласовали наши совместные планы. На внебюджетные средства в ТиНАО в течение нынешнего года и двух последующих лет инвесторами будут построены 12 школ, 18 детских садов и 5 поликлиник», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, сейчас в процессе строительства у инвесторов уже находится 17 социальных объектов, еще почти столько же проектируется.

Жидкин подчеркнул, что все девелоперские проекты социальных объектов разрабатываются индивидуально. Они полностью соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, при вводе в эксплуатацию они обеспечиваются необходимыми оборудованием и мебелью.

В новой Москве уже построено свыше 60 различных соцобъектов, причем, те из них, которые введены инвесторами, переданы ими на баланс соответствующих городских департаментов.